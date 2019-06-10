Гастроли московской «Студии театрального искусства» пройдут в театре имени Качалова

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Гастроли московской «Студии театрального искусства» пройдут в театре имени В. И. Качалова. Труппу театра поселят в одной из гостиниц Казани, их проживание обойдется в сумму около 1,2 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

«С 12 по 19 июня в рамках Международного театрального фестиваля „Европа-Россия-Азия“ и программы „Большие гастроли“ Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ — в КАРБДТ им. В. И. Качалова проходят гастроли „Студии театрального искусства“ под руководством Сергея Женовача», — рассказали в пресс-службе театра имени В. И. Качалова.

В техническом задании документа говорится, что площадь одноместного номера должна составлять не менее 16 кв. м. В том числе в стоимость номера должен быть включен завтрак, обед, ужин в соответствии с национальными традициями и блюдами китайской народной кухни.

Сообщается, что гостиница должна находиться в не менее чем 600 метров от театра и быть не менее четырех звезд.

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