Татар-информ

10 июня 2019, 19:38

Общество

Гастроли московской «Студии театрального искусства» пройдут в театре имени Качалова

Рекомендуем

Общество

Гастроли московской «Студии театрального искусства» пройдут в театре имени Качалова

Московскую студию театрального искусства разместят в одной из гостиниц Казани за 1,2 млн рублей.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Гастроли московской «Студии театрального искусства» пройдут в театре имени В. И. Качалова. Труппу театра поселят в одной из гостиниц Казани, их проживание обойдется в сумму около 1,2 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. 

«С 12 по 19 июня в рамках Международного театрального фестиваля „Европа-Россия-Азия“ и программы „Большие гастроли“ Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ — в КАРБДТ им. В. И. Качалова проходят гастроли „Студии театрального искусства“ под руководством Сергея Женовача», — рассказали в пресс-службе театра имени В. И. Качалова.

В техническом задании документа говорится, что площадь одноместного номера должна составлять не менее 16 кв. м. В том числе в стоимость номера должен быть включен завтрак, обед, ужин в соответствии с национальными традициями и блюдами китайской народной кухни. 

Сообщается, что гостиница должна находиться в не менее чем 600 метров от театра и быть не менее четырех звезд.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Капремонт многоквартирных домов в РТ выполнен на 35%: комиссия проэкспертировала ход работ
Новости дня
19:48
Занимающийся ремонтом мотоциклов «Азимут» выплатил почти 500 тыс. рублей долгов по зарплате

Работа с должниками по зарплате в республике находится на постоянном контроле Правительства РТ.

19:38
Гастроли московской «Студии театрального искусства» пройдут в театре имени Качалова

Московскую студию театрального искусства разместят в одной из гостиниц Казани за 1,2 млн рублей.

19:31
В Казани инспекторы ГИБДД спасли из запертой иномарки малыша

Ребенка с признаками сильного перегрева доставили в 1-ю городскую детскую поликлинику.

19:18
В Елабужском районе РТ начался ремонт участков трассы М7 протяженностью 11 км

Дорожные работы на участках автодороги М7 ведутся в трех районах республики.

19:01
Татарстанская скалолазка завоевала серебро Всероссийских соревнований

В соревнованиях в Перми принимали участие около 470 скалолазов из 38 регионов России.

18:48
За шесть лет Фонд поддержки предпринимательства РТ выдал 1,4 тыс. займов на 2 млрд рублей

Полученные деньги направляют на расширение производства, покупку современного оборудования и открытие новых производств.

18:40
Региональных операторов по обращению с отходами предложили освободить от НДС

Депутаты Госдумы считают, что нулевая ставка НДС для регоператоров создаст благоприятные условия при внедрении новой схемы по обращению с отходами.

18:38
В Набережных Челнах открылся первый после капитального ремонта детский сад

Основные работы на объекте проведены благодаря республиканским вложениям в размере 50 млн рублей.

18:28
Казанские школьники могут рассказать о своем любимом учителе в конкурсе видеороликов

Работы участников начнут приниматься с 15 июня по 15 сентября.

18:16
Менделевич: В Татарстане работают сотни целителей, но только около 10% из них имеют разрешения

Депутат Госдумы от республики предлагает усилить контроль за деятельностью целителей.

18:09
Капремонт многоквартирных домов в РТ выполнен на 35%: комиссия проэкспертировала ход работ

По программе капремонта планируется реконструкция 942 домов общей площадью 5,6 млн кв. метров.

18:04
Правительство РФ предложило дополнительно выделить 5 млрд рублей на компенсацию ипотеки многодетным

Депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов рассказал об итогах заседания Комитета по бюджету и налогам, где обсуждали меры поддержки многодетным семьям.

17:54
Впервые на Сабантуе в Ташкенте провели призовые соревнования на байдарках

В этом году на праздник в Ташкент съехались более 40 тысяч человек.

17:49
Пожар на Казанском пороховом заводе потушен

Пожар вспыхнул сегодня днем на кровле законсервированного производственного здания.

17:43
Качаловцы привели в порядок захоронения артистов на Арском кладбище Казани

На Арском кладбище похоронены народный артист РФ Юрий Коршок, народный артист РСФСР Петр Бетев, народная артистка Татарской АССР Людмила Маклакова.

17:38
В ДК им. С. Саид-Галиева проведут ремонтно-монтажные работы за 412 млн рублей

В здании отремонтируют полы, окна, двери, витражи, инженерные сети и установят системы автоматического пожаротушения.

17:37
За организацию интим-агентства с несовершеннолетними жительница Альметьевска отправится в колонию

Женщину и ее соучастника признали виновными по статье «Организация занятия проституцией другими лицами, с использованием несовершеннолетних».

17:28
Эксперт КФУ сообщил о резком похолодании после жары в Казани

В четверг в Казань придет холодный фронт, столбики термометров днем опустятся до плюс 17 градусов.

17:15
В Нижнекамске на веломаршруте установят велопоручни, пандусы, дорожные знаки за 1,2 млн рублей

Веломаршрут пройдет по проспекту Мира от улицы Б. Урманче до набережной поселка Красный Ключ.

17:09
Владимир Путин пригласил на прием основателя хосписа в Казани Владимира Вавилова

Вавилов примет участие в обсуждении частно-государственного партнерства в сфере паллиативной помощи.

17:02
В Казани временно ограничили проезд транспорта по ряду улиц

Временные ограничения действуют на улицах Чапаева, Гагарина, Ярослава Гашева и Монтажная.

16:57
МЧС: Пожар на Казанском пороховом заводе не представляет угрозы для населения

Загорелась кровля четырехэтажного производственного здания на площади 300 квадратных метров, никто не пострадал.

16:56
Руслан Камболов об уходе из команды: В «Рубине» я провел самый яркий этап своей карьеры

Новым клубом защитника стал «Краснодар».

16:48
Федор Бондарчук снимет сериал о гоночной команде «КАМАЗ-мастер»

Съемки сериала стартуют в начале 2020 года, гонщиков будут играть профессиональные актеры.

16:42
Федеральный портал о недвижимости назвал стоимость самой дорогой квартиры в Казани

Из окон дорогостоящего жилья открывается вид на Казанский Кремль и акваторию реки, мечеть Кул-Шариф, Петропавловский собор.

События