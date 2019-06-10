Татар-информ

10 июня 2019, 11:38

Общество

Мухаметшин предложил создавать в регионах ресурсные центры по вопросам евразийской интеграции

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Общество

Мухаметшин предложил создавать в регионах ресурсные центры по вопросам евразийской интеграции

Фото: архив

Появление новых образовательных структур могло бы способствовать усилению кадрового потенциала стран ЕАЭС на местах, считает руководитель парламента.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин предложил создать ресурсные центры по вопросам евразийской интеграции. Об этом он заявил на пленарном заседании VIII Казанского Евразийского научно-практического форума.

Спикер республиканского парламента высоко оценил вклад МГИМО и Дипломатической академии МИД России в подготовку и переподготовку профильных специалистов. Он также отметил роль академий наук национальных республик России в этих вопросах.

«В то же время назревает потребность создания подобных образовательных ресурсных центров в разрезе регионов стран ЕАЭС. Такой подход мог бы способствовать усилению кадрового потенциала на местах, включению специалистов в евразийскую профессиональную сеть, оперативному реагированию на инициативы», — сказал Мухаметшин.

В этом смысле тезис «регионы как точки роста государств», по убеждению спикера, нуждается в дополнительном методологическом осмыслении. Мухаметшин добавил, что именно Республика Татарстан в начале 90-х годов в числе первых заявила о необходимости развития международных связей на региональном уровне. 

«Сегодня почти все отрасли народного хозяйства республики прямо или косвенно имеют контакты с внешним миром. Иностранные партнеры активно привлекаются к участию в различных программах и проектах социально-экономического развития», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

Мухаметшин напомнил, что Татарстан поднялся на 2-ю строчку Национального рейтинга инвестклимата регионов России. Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме.

«За этим стоит очень большой труд», — сказал он.

Форум проводится Комитетом Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и при поддержке Президента Республики Татарстан. Мероприятия форума включены в программу празднования 100-летия образования Татарской АССР и в комплексный план действий Правительства РТ по реализации Послания Президента Татарстана Госсовету РТ на 2019 год. Форум стартовал сегодня и будет идти два дня.

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