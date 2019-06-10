В рейтинг лучших школ России в IT-сфере вошли семь учебных заведений Татарстана

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В рейтинг лучших российских школ в сфере информационных технологий вошли семь учебных заведений Татарстана, сообщает Минобрнауки РТ со ссылкой на список рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).

«В число 200 лучших вошли школы из 44 регионов России. При этом на Москву и Подмосковье приходится чуть более трети — 71 участник. Новосибирская область и Санкт-Петербург представлены в рейтинге десятью школами, по семь учреждений представляют Воронежскую область и Республику Татарстан, по шесть школ — Республику Башкортостан, Красноярский край, Нижегородскую и Самарскую области», — говорится в сообщении ведомства.

Целью составления рейтинга была отобрать школы, которые готовят больше студентов для высших учебных заведений в сфере информационных технологий. При его формировании эксперты обработали информацию о 25 тыс. выпускников из свыше 8 тыс. школ.

Высший балл получил Специализированный учебно-научный центр МГУ (Москва). Среди татарстанских школ в рейтинг попали лицей № 131 Казани (16-е место), IT-лицей КФУ (56-е место), лицей им. Лобачевского КФУ (99-е место), гимназия № 26 Набережных Челнов (105-е место), лицей № 78 им. Пушкина Набережных Челнов (126-е место). Рейтинг замкнули казанские лицей-интернат № 2 (169-я позиция в топе) и школа № 39 с углублённым изучением английского языка (192-я позиция).

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