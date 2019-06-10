Скачки на верблюдах и корэш на лошадях: чем удивит гостей Сабантуй в Набережных Челнах в этом году

(Набережные Челны, 10 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Сегодня в мэрии Автограда обнародовали программу Сабантуя и рассказали, какие сюрпризы приготовили организаторы для посетителей праздника.

Как сообщил заместитель руководителя исполкома Челнов Рамиль Халимов на деловом понедельнике, Сабантуй в Автограде состоится 16 июня. В рамках народного праздника на ипподроме пройдут традиционные скачки на лошадях и пони. Впервые здесь состоятся скачки на верблюдах и корэш на поясах на лошадях «Аударыш». Начало соревнований запланировано на 11 часов.

С 10 часов утра в парке «Прибрежный» начнут работать малые майданы «Экият» и «Деревенька». На площадке «Экият» детей и взрослых ждут выступления любимых сказочных героев, детские спектакли с участием артистов татарского драматического театра, труппы «Семь морей» и детского коллектива Органного зала. В «Деревеньке» гости праздника смогут познакомиться с традициями народов, проживающих в Набережных Челнах, изучить убранство татарской избы конца ХIХ — начала ХХ веков. Мастера дадут уроки по вышивке, резьбе по дереву, чеканке.

В 11 часов на майдане начнется театрализованное представление «Родники моей земли», которое продолжат спортивные состязания и народные игры. Самым зрелищным и напряженным соревнованием по-прежнему остается татаро-башкирская национальная борьба корэш. Абсолютный батыр Челнов получит барана.

Вечером того же дня впервые на майдане парка «Прибрежный» пройдет гала-концерт городского конкурса «Сабантуй гузэле-2019», который проводится в Автограде уже в 26-й раз.

Согласно программе вечернего концерта, планируется выступление Рамиля и Рамили Хайретдиновых, группы «Казан егетлэре», Вадима Захарова, Ильнура Кулахметова и Ильсии Бадретдиновой. Специальными гостями праздника станут заслуженный артист РТ Фирдус Тямаев и народная артистка РТ Гузель Уразова.

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