Володин поприветствовал участников Казанского Евразийского научно-практического форума

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поприветствовал гостей и участников VIII Казанского Евразийского научно-практического форума. Обращение спикера парламента на пленарном заседании в Казанской Ратуше зачитал председатель Комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Евразийская интеграция является нашим приоритетом. Она способствует устойчивому развитию национальных, экономических, гуманитарных и культурных связей между странами-участницами. Евразийский экономический союз, к 5-й годовщине которого приурочен ваш форум, — важнейшее звено интеграционного взаимодействия», — отметил Володин.

Союз уже доказал свою востребованность и эффективность. При этом есть понимание, что его потенциал еще далеко не исчерпан, продолжил Володин. В рамках форума участникам предстоит обсудить широкий круг актуальных проблем евразийской интеграции, дать оценку новым идеям и проектам.

«Важно, что вы уделяете большое внимание вопросам цифровой экономики — одному из наиболее перспективных направлений сотрудничества. Развитие инновационного потенциала, совместное формирование экономики будущего — необходимое условие повышения качества жизни и благополучия граждан. Желаем вам интересных дискуссий и плодотворной работы», — подытожил председатель Госдумы.

Форум проводится Комитетом Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и при поддержке Президента Республики Татарстан. Мероприятия форума включены в программу празднования 100-летия образования Татарской АССР и в комплексный план действий Правительства РТ по реализации Послания Президента Татарстана Госсовету РТ на 2019 год. Форум стартовал сегодня и будет идти два дня.

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