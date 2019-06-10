Современный пищеблок и систему таблет-питания презентовали в ДРКБ гостям из медицинских учреждений

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). На днях в центре внимания официальных гостей Детской республиканской клинической больницы были современный пищеблок и организация системы таблет-питания. Презентацию для руководителей ведущих медицинских учреждений республики провели главный врач ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» Айрат Зиатдинов и генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

Пищеблок, в который входят склады, цеха для раздельного приготовления блюд, детская молочная кухня для грудных детей, капитально отремонтированный Департаментом продовольствия в начале года, теперь осуществляет полный цикл организации питания для 1100 юных пациентов. Меню лечебного питания разработано врачом-диетологом Луизой Губаевой с учетом специфики заболеваний и диетических столов каждого отделения, все блюда готовят строго по утвержденной рецептуре повара департамента.

ДРКБ — вторая после РКБ клиника в республике, в которой департамент ввел систему европейского стандарта — таблет-питание. При этой системе еда укомплектовывается по порциям в соответствии с меню и помещается в закрытый индивидуальный термоподнос.

Термоподнос позволяет блюду оставаться свежим и поддерживает нужный температурный режим в течение 40 минут. Таким образом, пищу не надо ни разогревать, ни охлаждать — она готова к приему пациентом в удобное для него время. Качество и эстетичность такого обслуживания налицо, и его быстро оценили пациенты ДРКБ. Вводится оно постепенно и будет организовано в каждом отделении. А пока при доставке питания в удаленные от пищеблока лечебные отделения ДРКБ используются термотележки с электроподогревом.

«Мы обслуживаем 9 крупнейших медицинских учреждений, это 6 тысяч человек, для которых ежедневно организовано 6-разовое питание по 20 диетическим столам, — отметила Рима Мухамедшина. — Что касается таблет-питания, департамент готов развивать это перспективное направление, все зависит от необходимости капитального ремонта пищеблока и замены в нем технологического оборудования, а это требует высоких затрат. Когда речь идет о питании в учреждении здравоохранения, то важно помнить, что это уже часть лечебного процесса. Все готовится в предельно щадящем режиме, без использования специй, которые не рекомендованы в лечебном питании».

Для персонала и посетителей клиники открыто кафе «Радуга» на 128 посадочных мест, которое расположено в том же корпусе, что и пищеблок. Оно привлекает внимание стильным дизайном, хорошей кухней, ассортиментом блюд для разных возрастных категорий.

Департамент продовольствия и социального питания проводит здесь праздники, организовывает беседы старшеклассников с ведущими специалистами ДРКБ по профилактике и укреплению здоровья.