С начала 2019 года более 2,4 млн россиян сделали прививки от клещевого энцефалита

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Более 2,4 млн россиян с начала 2019 года сделали прививки от клещевого энцефалита. В этом году зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и вирусным энцефалитом. Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.

«С начала года привито от клещевого энцефалита более 2,4 млн человек, планируется привить более 3,1 млн человек. В субъектах Российской Федерации обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 180 тыс. клещей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в большинстве субъектов приступили к акарицидным обработкам, уже проведены мероприятия по обработке на территории более 122 тыс. га.

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