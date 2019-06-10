Ключи от новых квартир вручат бюджетникам и воспитанникам детских домов Агрыза

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). 11 июня состоится торжественное заселение 24-квартирного жилого дома № 3 по улице Чайковского в городе Агрызе, сообщает пресс-служба Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.



В новостройке будут проживать участники программы социальной ипотеки – работники бюджетных организаций и предприятий, а также выпускники местных детских домов.



Инвестор строительства дома – Госжилфонд при Президенте РТ.



Дом состоит из трех этажей и двух подъездов, общая площадь квартир составляет 1072 квадратных метра. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, регуляторами тепла.



В текущем году инвестпрограмма Госжилфонда при Президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. метров. Из них с начала года получено разрешение о вводе в эксплуатацию по 45 объектам на 2069 квартир общей площадью 119,4 тыс. кв. метров.

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