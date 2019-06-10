Улицу в ЖК «Салават Купере» назвали в честь татарской певицы Альфии Авзаловой

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Три новые улицы в Казани назвали именами выдающихся деятелей культуры Татарстана. Одна из улиц в ЖК «Салават Купере» получила название в честь певицы Альфии Авзаловой.

«Присвоить вновь формируемым улицам на территории жилого комплекса "Салават Купере" в Кировском районе Казани следующие наименования: улицу № 1 впредь будут именовать "улица Мустая Карима — Мостай Кәрим урамы"; улицу № 2 — "проспект Ильгама Шакирова — Илhам Шакиров проспекты"; улицу № 3 — улица Альфии Авзаловой — Әлфия Авзалова урамы», — написано в сборнике документов исполкома Казани от 21 марта.

Мустай Карим был башкирским советским поэтом, писателем и драматургом. Он опубликовал более ста поэтических и прозаических сборников и свыше десяти драматических произведений.

Один проспект в Кировском районе получил название в честь Ильгама Шакирова, выдающегося представителя татарской музыкальной культуры. Шакиров был талантливым исполнителем, обладателем красивого тембра голоса — неповторимого баритона. Певец безупречно владел народной манерой исполнения и завоевал любовь публики и популярность своими выступлениями по радио, затем и на телевидении.

Третья улица ЖК «Салават Купере» получила название в честь советской и российской татарской певицы Альфии Авзаловой, заслуженной артистки Татарской АССР, народной артистки Татарской АССР и заслуженной артистки РСФСР. Авзалова обладала уникальным голосом – альтом полного диапазона, пела на 14 языках мира.

Две звезды ушли из жизни совсем недавно, с разницей всего в полтора года. Заслуженная артистка скончалась 15 июня 2017 году. Известный татарский исполнитель ушел на 84-м году жизни после продолжительной болезни 16 января 2019 года.

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