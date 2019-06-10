Татар-информ

10 июня 2019, 19:48

Общество

Занимающийся ремонтом мотоциклов «Азимут» выплатил почти 500 тыс. рублей долгов по зарплате

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Общество

Занимающийся ремонтом мотоциклов «Азимут» выплатил почти 500 тыс. рублей долгов по зарплате

Работа с должниками по зарплате в республике находится на постоянном контроле Правительства РТ.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах ООО ПКФ «Азимут» рассчиталось перед пятью сотрудниками и выплатило около 465 тыс. рублей долгов по зарплате. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Осуществляющее свою деятельность в сфере оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов ООО ПКФ „Азимут“ рассчиталось перед пятью работниками, выплатив им 464,9 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Работа с должниками по зарплате проводится в республике на постоянной основе и держится на контроле Правительства РТ. Ранее «Татар-информ» сообщал, что предприятие Алькеевского района погасило задолженность по зарплате на общую сумму 157 тыс. рублей перед тремя работниками.
 

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