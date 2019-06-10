Татар-информ

10 июня 2019, 10:46

Общество

Звездными гостями на Дне молодежи в Набережных Челнах станут группа MBAND и дуэт Going Deeper

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Общество

Звездными гостями на Дне молодежи в Набережных Челнах станут группа MBAND и дуэт Going Deeper

Как и в прошлом году, местом проведения праздника организаторы выбрали территорию от проспекта Чулмана до Майдана.

(Набережные Челны, 10 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Звездными гостями на Дне молодежи в Набережных Челнах станут группа MBAND и дуэт Going Deeper, сообщил заместитель руководителя исполкома города Рамиль Халимов на деловом понедельнике.

 

 

«В этом году мы отмечаем 25-летие молодежной политики Татарстана, что придает нынешнему празднику особый статус», – отметил Халимов.

День молодёжи в Набережных Челнах состоится 29 июня. Как и в прошлом году, местом проведения праздника станет территория от проспекта Чулмана до Майдана. Он пройдет в формате фестивалей.

Организаторы приглашают горожан посетить фестиваль уличных видов спорта Street sport — их ждут соревнования по скейтбордингу, bmx, агрессивным роликам, самокатам. Любители изящных искусств могут стать участниками фестиваля граффити All city. На еще одной фестивальной площадке пройдет «Танцевальный джем», а на «Бармен шоу» будут раздавать безалкогольные напитки, изготовленные на основе лимонада.

 

Не менее увлекательной будет площадка работающей молодежи «ПрофФест», где жителей города ждут задания по оказанию первой медицинской помощи, покраске кабины автомобиля, сборке двигателя. Также молодежь приглашают принять участие в бумажном мастер-классе, узнать азы гончарного мастерства, проверить свои водительские навыки на автотренажере.

В рамках фестиваля народов мира на одноименной площадке будут организованы мастер-классы по декоративно-прикладному и техническому творчеству, фотозона.

В фестивале по автозвуку примут участие 40 – 50 автомобилей. Его участниками станут люди, увлеченные автомобильной аудиоаппаратурой. Традиционно соревнования по автозвуку пройдут в несколько этапов: Fast Sound Quality – FSQ, после этого начинаются соревнования по максимальному звуковому давлению в автомобилях.

В рамках рок-фестиваля состоится гала-концерт проекта «Мой М. И. Р.», меломанов ждут выступления лучших музыкальных команд Набережных Челнов, Елабуги, Казани, Ижевска, Воткинска, Нижнего Новгорода.

Обещают удивить и нынешние выпускники школ. Они проведут флешмоб «Молодежь Челнов».

Звёздным подарком для молодёжи от мэрии станет группа MBAND. Завершит праздничную программу дискотека, «гвоздем» которой станет московский дуэт Going Deeper.

Точку в празднике поставит салют в 10 часов вечера на Майдане.

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