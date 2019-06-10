В Черемшане жительница Москвы лишилась 100 тысяч рублей при попытке продать диван

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Жительница Москвы в Черемшане лишилась 100 тысяч рублей при попытке продать в Сети диван, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«27-летняя москвичка рассказала полицейским, что разместила на сайте объявление о продаже дивана и вскоре с ней связался потенциальный покупатель. Он заявил, что готов купить мебель, и запросил реквизиты ее счета, чтобы перевести задаток», – рассказали в полиции.

В итоге девушка лишилась 99 тысяч рублей, которые аферист списал с ее карты. Сразу после преступления злоумышленник заблокировал свой номер телефона.

Полицейские выяснили, что номер мошенника зарегистрирован в Новосибирске, а сбережения девушки были перечислены на телефоны, зарегистрированные в Волгограде и Челябинской области.

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