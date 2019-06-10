В Казани стартовал суд над сотрудником Росгвардии, которого подозревают в убийстве подруги

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Советском районном суде Казани начался процесс по делу сотрудника ОМОН Росгвардии 27-летнего Марата Сахапова, которого подозревают в убийстве подруги.

По версии следствия, 1 сентября Сахапов поссорился с 21-летней Эльнарой Карахановой и выбросил девушку из окна шестого этажа. Мужчину задержали, позже суд отправил его в СИЗО.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани обнаружили тело девушки, которая выпала с шестого этажа. Когда на место трагедии прибыли полицейские, их встретил росгвардеец, который рассказал, что девушка в тот вечер была у него в гостях. По его словам, они выпивали, потом поссорились на почве ревности, и в какой-то момент девушка якобы сама выбросилась из окна.

По данным агентства, Сахапов служит в ОМОН с 2016 года и имеет только положительные характеристики. Военнослужащему предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, угрозе убийством и в убийстве.

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