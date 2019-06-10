Губернатор Новосибирской области предложил Нижнекамску «дружить семьями»

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал Нижнекамск укреплять дружбу после проведения федерального Сабантуя, организатором которого выступил Нижнекамск, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.





Об особенностях проведения Сабантуя «по-сибирски» рассказал руководитель аппарата Совета Нижнекамского района Артур Сафин, отметив большие масштабы праздника. По словам руководителя аппарата, особенно удивил зрителей театрализованный пролог – это 530 артистов (200 из Казани, остальные из Нижнекамска), дорогие костюмы, сценарий с сельскими мотивами, напоминающий о корнях татарского народа. Немалую роль в организации представления и гуляний в сыграла принимающая сторона.



Артур Сафин отметил, что благодаря дружелюбию и открытости Новосибирска все прошло «как по маслу, без сучка и задоринки».





Губернатор Новосибирской области, как бы подтверждая впечатление гостей, призвал дружить. «Я хочу поблагодарить вас как соорганизаторов праздника, всё прошло очень масштабно <…> Спасибо за организацию, за это праздничное настроение! Приглашайте в гости в Нижнекамск, начнем более плотно дружить семьями», – предложил губернатор.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Федеральный Сабантуй в Новосибирск приехали татары из 29 регионов России.

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