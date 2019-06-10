В Набережных Челнах стартует второй этап опрессовки

(Набережные Челны, 10 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах с 13 июня стартует второй этап опрессовки системы водоснабжения, сообщает городская администрация.

В течение двух недель, до 27 июня, горячую воду в 7-м комплексе Нового города (кроме жилых домов №№ 7/21, 7/23), 9-м и 58-м комплексах — полностью, а также на объектах 56-го комплекса (кроме жилых домов №№ 56/24а-2, 56/24б, интерната № 56/07 и учебных заведений, расположенных в зданиях №№ 56/01, 56/02, 56/04, 56/04а), 59/01 (Центр реабилитации слуха).

В старой части города второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей начнется с 18 июня по 2 июля. Горячая вода перестанет поступать на объекты поселков Сидоровка, ГЭС и Замелекесье — 27-й микрорайон, промплощадки, БСИ.

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