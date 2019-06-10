На видео попала авария в Мензелинском районе РТ с шестью пострадавшими

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео аварию в Мензелинском районе с шестью пострадавшими, кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

На видео видно, что на автодороге столкнулись две легковые машины. От удара одну из них выбросило с трассы, оба авто получили серьезные повреждения.

В ГИБДД Татарстана уточнили, что ДТП произошло вчера днем на 1096-м километре М7.

«По предварительным данным, водитель "Лады" 14-й модели выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Рено". В результате оба водителя, а также пассажир отечественной легковушки и два пассажира иномарки госпитализированы с различными травмами», – уточнили в республиканской Госавтоинспекции.

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