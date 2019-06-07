Татар-информ

10 июня 2019, 09:50

Общество

Казанцев сделают амбассадорами города для туристов WorldSkills

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Общество

Казанцев сделают амбассадорами города для туристов WorldSkills

Фото: архив/Рамиль Гали

Подготовленные горожане смогут рассказать гостям о туристических точках в своем районе Казани.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). В преддверии мирового чемпионата WorldSkills казанцы смогут стать амбассадорами собственного города для помощи туристам. Соответствующий проект на деловом понедельнике в мэрии Казани представила глава Комитета по развитию туризма Дарья Санникова. 

По ее словам, основная задача нового проекта — мотивировать не только представителей городской сферы гостеприимства, но и привлечь к этому мероприятию обычных горожан. 

«В Казань приезжает большое количество гостей, особенно много их мы ожидаем на чемпионат WorldSkills в августе. И, предвосхищая это мероприятие, мы хотим в парках каждого района Казани провести уроки английского языка, уроки гостеприимства и рассказать об интересных туристических объектах на территории каждого района», — сообщила Санникова.

По ее словам, прошедшие подготовку в рамках проекта горожане получат специальные значки. Эти казанцы станут своеобразными проводниками для туристов, находящихся в районах города. 

«Потому что гости могут оказаться не только в центре, но и в любом районе города. И местные жители со специальным значком, полученным по прохождении курса, могли бы стать амбассадорами нашего города, рассказать об интересных туристических объектах конкретного района», — заключила Дарья Санникова.

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