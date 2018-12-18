Казанцам назвали безопасные для купания пляжи города

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). С 1 июня в Казани стартовал купальный сезон. В этом году для желающих доступны 5 муниципальных пляжей и 3 организованных места купания. При этом купание в несанкционированных местах чревато опасными последствиями. Об этом на деловом понедельнике в казанской мэрии сообщил начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

«В этом году, согласно постановлению казанского исполкома, открылись 5 пляжей. Это Локомотив, Нижнее Заречье, Глубокое, Лебяжье и озеро Комсомольское. Также есть три организованных места купания — Лебяжье, озеро Изумрудное и парк Победы. На всех пляжах организовано дежурство спасателей», — отметил Тимурханов.

Он добавил, что всего нынешний купальный сезон в городе обеспечивают 60 спасателей, которые прошли специальное обучение. На сегодняшний день все муниципальные пляжи, согласно требованиям, укомплектованы лодками и медикаментами.

«Были сомнения, что мы не сможем открыть некоторые пляжи, особенно Локомотив и Заречье — из-за низкого уровня воды. Он сегодня находится на отметке 52,3 метра, и за следующие 2 недели мы придем к норме», — сообщил докладчик.

В заключение Тимурханов еще раз подчеркнул, что необходимо пользоваться только легальными городскими пляжами, которые обеспечивают необходимый уровень безопасности.

«На муниципальных пляжах с 2011 года не происходило несчастных случаев — все они были зафиксированы в несанкционированных местах купания. Призываю использовать только муниципальные пляжи, где есть спасатели и медработники», — резюмировал Фердинант Тимурханов.

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