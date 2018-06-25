Татар-информ

10 июня 2019, 09:00

Общество

За семь лет список казанских очередников на получение бесплатных участков вырос в десять раз

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Общество

За семь лет список казанских очередников на получение бесплатных участков вырос в десять раз

Фото: архив/Михаил Захаров

С 2012 года бесплатными земельными участками обзавелись более 5,6 тыс. многодетных семей Казани.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). В феврале 2012 года стартовала федеральная программа обеспечения многодетных семей бесплатными земельными участками. За прошедшее время ей воспользовались более 5,6 тыс. казанских семей. Право на получение бесплатной земли теперь имеют 12,2 тыс. семей Казани – это в 10,5 раз больше, чем на старте программы.

Соответствующие данные на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана привел председатель Комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов.

По его словам, с начала 2019 года комиссии по выбору бесплатных участков посетили 277 казанских многодетных семей.

«Из них 142 семьи получили земельные участки общей площадью 106,7 тыс. квадратных метров, при этом 50 семей отказались от предлагаемых участков. Всего до конца этого года планируется пригласить на комиссии более 1,8 тыс. семей», – отметил Галяутдинов.

Для сравнения докладчик напомнил прошлогоднюю статистику. В 2018 году участки неподалеку от казанских жилых массивов получили более 1,3 тыс. многодетных семей. Большая часть распределенных участков пришлась на местность вблизи поселка Сокуры Лаишевского района (более 1,5 тыс. участков). На втором месте оказалась местность неподалеку от поселка Каймары Высокогорского района (385 участков).

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