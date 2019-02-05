Татар-информ

10 июня 2019, 08:20

Экономика и финансыОбщество

Технологию автоматического определения бедных протестируют в Татарстане

Рекомендуем

Экономика и финансыОбщество

Технологию автоматического определения бедных протестируют в Татарстане

Фото: архив/Султан Исхаков

Эксперимент охватит регионы, ставшие участниками пилотного проекта по снижению количества бедных семей.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Пенсионный фонд России протестирует в восьми регионах страны, в том числе и в Республике Татарстан, автоматическую технологию выявления живущих за чертой бедности. Об этом рассказал председатель ПФР Антон Дроздов, передает РИА Новости.

Эксперимент охватит регионы, ставшие участниками пилотного проекта по уменьшению числа семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», помимо Татарстана это Кабардино-Балкария, Приморский край, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области.

Дроздов пояснил, что в случае признания технологии успешной ее распространят на все субъекты Федерации.

«По сути мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы. И помощь Росстату, конечно», – подчеркнул руководитель ПФР.

До этого курирующая социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об уменьшении количества бедных в России по итогам 2018 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

За семь лет список казанских очередников на получение бесплатных участков вырос в десять раз
Новости дня
09:01
Казанский регбийный клуб «Стрела» разгромил питерский ЛТА со счётом 112:3

Тем не менее тренер казанцев игрой остался недоволен.

09:00
За семь лет список казанских очередников на получение бесплатных участков вырос в десять раз

С 2012 года бесплатными земельными участками обзавелись более 5,6 тыс. многодетных семей Казани.

08:54
Всемирный банк перечислил пять факторов риска для экономики России
08:36
Ренат Ибрагимов откроет праздничную выставку казанского Музея соцбыта в Москве

Народный артист России исполнит песни, ставшие частью музыкальной истории страны.

08:20
Технологию автоматического определения бедных протестируют в Татарстане

Эксперимент охватит регионы, ставшие участниками пилотного проекта по снижению количества бедных семей.

07:58
Стали известны причины непопулярности дистанционной работы в России
07:44
Голикова заявила об уменьшении количества бедных в России
07:22
Open-air вечер «Event в стиле Tango» возле Казанского Кремля подарит горожанам теплую атмосферу

Посетители вечера услышат хиты мировой классической, современной и эстрадной музыки.

07:10
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
06:48
На Сабантуе в Менделеевске побили местный рекорд по конкуру

Конноспортивные состязания стали традиционной частью городских торжеств по случаю праздника плуга.

06:30
Экзит-поллы отдали Токаеву победу на выборах Президента Казахстана
06:16
В Нижнекамске состоится ярмарка вакансий для менеджеров, поваров и стропальщиков

Соискателям будут предложены вакансии с заработной платой от 16 до 70 тыс. рублей.

05:28
В Менделеевске торжественно поблагодарили лучших соцработников

Всего в муниципалитете трудятся более 90 социальных работников.

04:18
Экзам Губайдуллин: Тетюшский район – лидер по производству сельскохозяйственной продукции

Председатель Совета муниципальных образований РТ зачитал на Сабантуе поздравление Президента РТ Рустама Минниханова.

03:22
В Нижнекамске провели инклюзивный праздник «Я рисую стихи» для особенных детей

Праздник состоялся при участии ребят из соседних микрорайонов, воспитанников художественных школ, а также детей с ограниченными возможностями.

02:29
В Бугульме открылась выставка картин жительницы Иркутской области, посвященных предкам-шаманам

Представленные в экспозиции картины в основном посвящены жизни шаманов Сибири.

01:08
Тетюшские школьники узнали, как рождается новый номер районной газеты

Главный редактор Инга Сафарова рассказала ребятам о богатой истории районной газеты.

00:14
На праздновании Дня России в Нижнекамске проведут парад трамваев, выставку художников и концерт

Основные события в Нижнекамске развернутся в центральном парке «Семья».

9.06 23:54
Определена новая причина преждевременной смерти молодых людей
9.06 23:20
Глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров отпраздновал Сабантуй в селе Муслюмово

Глава лесного ведомства поприветствовал собравшихся от имени Президента РТ Рустама Минниханова, подчеркнув значимость Сабантуя.

9.06 22:48
В Казанском регионе ГЖД проведут капремонт платформ на трех станциях

К мировому чемпионату WorldSkills в столице Татарстана отремонтируют объекты пассажирской инфраструктуры за 10 млн рублей.

9.06 22:12
В Казани определились победители спартакиады «Равнение на победу»

Прошедшие в столице Татарстана состязания по военно-прикладным видам спорта объединили 120 участников.

9.06 21:50
В Набережных Челнах заключен тысячный по счету брак с начала года

Регистрация состоялась во Дворце торжеств Управления ЗАГС Автограда.

9.06 21:22
Два мототуриста из Китая стали участниками Сабантуя в менделеевском селе Камаево

Жители КНР с помощью интернет-переводчика поинтересовались у местных жителей временем начала борьбы корэш.

9.06 20:58
Сон оказался способен понизить артериальное давление
События