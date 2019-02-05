Технологию автоматического определения бедных протестируют в Татарстане

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Пенсионный фонд России протестирует в восьми регионах страны, в том числе и в Республике Татарстан, автоматическую технологию выявления живущих за чертой бедности. Об этом рассказал председатель ПФР Антон Дроздов, передает РИА Новости.

Эксперимент охватит регионы, ставшие участниками пилотного проекта по уменьшению числа семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», помимо Татарстана это Кабардино-Балкария, Приморский край, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области.

Дроздов пояснил, что в случае признания технологии успешной ее распространят на все субъекты Федерации.

«По сути мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы. И помощь Росстату, конечно», – подчеркнул руководитель ПФР.

До этого курирующая социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об уменьшении количества бедных в России по итогам 2018 года.

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