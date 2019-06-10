Татар-информ

10 июня 2019, 08:36

Общество

Ренат Ибрагимов откроет праздничную выставку казанского Музея соцбыта в Москве

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Общество

Ренат Ибрагимов откроет праздничную выставку казанского Музея соцбыта в Москве

Фото: пресс-служба музея

Народный артист России исполнит песни, ставшие частью музыкальной истории страны.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Казанский Музей социалистического быта в преддверии Дня России представит в Москве свою праздничную экспозицию. 11 июня в Государственной Думе ФС РФ откроется специальная выставка, прибывшая на Охотный ряд из Казани, сообщает пресс-служба музея.

Откроет выставку народный артист России Ренат Ибрагимов. Он исполнит песни, ставшие частью музыкальной истории страны.

Экспозиция посвящена недавним страницам истории России и рассказывает о 70-х и 80-х годах: детстве, школе, спорте, кино, музыке, моде, студенчестве, службе в армии. Посетитель увидит более 300 оригинальных экспонатов времен СССР.

Так, в экспозиции можно будет увидеть экспонаты с подписями таких известных людей, как Ирина Роднина, Анатолий Карпов, Николай Валуев.

Выставка организована совместно с депутатом Государственной Думы России Иреком Зиннуровым и поддержана его коллегами по парламенту.

Открытие выставки состоится при участии Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Выставка будет располагаться в фойе перед залом заседаний. Гостями также станут депутаты Госдумы, политики, деятели искусства, студенты и школьники.

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