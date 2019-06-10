Стали известны причины непопулярности дистанционной работы в России

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В России большинство бизнесменов в ближайшее время не планируют переводить своих сотрудников на удаленный режим работы. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

При этом в более чем четверти российских компаний (28%) есть работники, трудящиеся дистанционно. Однако обычно удаленно работают не более трети сотрудников.

Дистанционная работа более популярна в небольших фирмах, где численность персонала не превышает 15 человек, и в компаниях, созданных сравнительно недавно – после 2011 года.

По словам руководителя направления исследований в сфере HR НАФИ Людмилы Спиридоновой, развитию дистанционной занятости в России препятствует целый ряд факторов.

В частности, это недостаточно разработанная законодательная база, приводящая к меньшей защищенности трудящихся удаленно, не слишком высокий уровень покрытия территории страны широкополосным доступом в Интернет и материальное положение граждан, не позволяющее им приобрести необходимую для удаленной работы компьютерную технику.

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