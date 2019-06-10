Татар-информ

10 июня 2019, 07:44

Экономика и финансыОбщество

Голикова заявила об уменьшении количества бедных в России

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Экономика и финансыОбщество

Голикова заявила об уменьшении количества бедных в России

Согласно данным вице-премьера, за год число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось на 400 тыс. человек.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В России за 2018 год количество бедных граждан с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилось на 400 тыс. человек и составило 12,9% населения. Об этом рассказала курирующая социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью газете «Известия».

Согласно данным Росстата, в 2017 году в России насчитывалось 13,2% бедных граждан. Таким образом, уровень бедности за год снизился на 0,3%.

При этом Голикова назвала двукратное снижение бедности в стране «ключевой национальной целью номер один».

Решение проблемы бедности вице-премьер увидела, «с одной стороны, в плоскости увеличения различных видов и форм социальной поддержки, а с другой стороны – в экономическом росте».

Наиболее высокий уровень бедности среди регионов России зафиксирован в Республике Тыва, где он составил 40,5% по итогам минувшего года. Такой ситуации способствует высокая рождаемость. Меньше же всего бедных в Ямало-Ненецком автономном округе и Белгородской области, добавила Голикова. 

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