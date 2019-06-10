Open-air вечер «Event в стиле Tango» возле Казанского Кремля подарит горожанам теплую атмосферу

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). 20 июня в Казани состоится музыкальный open-air вечер «Event в стиле Tango». Он развернется возле Казанского Кремля, во дворе дома № 29 на улице Тельмана, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Организаторы мероприятия обещают, что музыкальный вечер подарит горожанам теплую атмосферу, живой звук и другие сюрпризы.

Посетители вечера услышат хиты мировой классической, современной и эстрадной музыки. Их исполнят лучшие музыканты города – камерный оркестр «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой, солист московского ансамбля «Студия новой музыки», скрипач Станислав Малышев и другие артисты.

Организатором концерта является Центр современной музыки Софии Губайдулиной.

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