Для нижнекамских педиатров провели курс повышения квалификации

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Для врачей детской больницы Нижнекамска провели цикл повышения квалификации. Обучение по оказанию неотложной помощи началось сразу с практики – медикам необходимо было реанимировать ребенка в состоянии клинической смерти, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Для отработки навыков оказания неотложной помощи использовали тренажер-манекен ребенка.

По словам доктора медицинских наук Динары Садыковой, помощь оказывают пациенту, который находится в состоянии клинической смерти. Клиническая смерть является обратимым состоянием, которое характеризуется остановкой кровообращения, дыхания и сопровождается глубоким угнетением рефлексов и сознания.

«Длительность клинической смерти составляет в среднем у взрослых 3–5 минут, у детей – 5–7 минут. А вот биологическая смерть – это уже необратимая гибель человека. Характеризуется глубоким нарушением сознания, полным отсутствием кровообращения, дыхания в течение 30 и более минут. В этом случае реанимационные мероприятия не проводятся. И важно уметь отличить клиническую смерть от биологической», – рассказала об основах сердечно-легочной реанимации у детей Динара Садыкова.

По мнению специалистов, алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации должны знать не только врачи, но и все остальные нижнекамцы. Оценить безопасность, понять в сознании ли человек, позвать на помощь, проверить дыхание (10 секунд), при отсутствии дыхания провести пять вдохов (искусственное дыхание), при отсутствии признаков жизни – 30 компрессий чередовать с двумя вдохами.

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