Татар-информ

10 июня 2019, 06:30

Политика

Экзит-поллы отдали Токаеву победу на выборах Президента Казахстана

Рекомендуем

Политика

Экзит-поллы отдали Токаеву победу на выборах Президента Казахстана

На выборах проголосовали примерно 77,4% граждан страны.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Согласно данным экзит-поллов, действующий Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на прошедших в воскресенье, 9 июня, выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным опроса, проведенного институтом «Общественное мнение», Токаев набрал 70,13% голосов.

При этом кандидат от оппозиционного движения «Улт тагдыры» («Судьба нации») Амиржан Косанов набрал 13,59% голосов, а представительница партии «Ак жол» («Светлый путь») Дания Еспаева смогла заручиться поддержкой 5,32% избирателей. Остальные четыре кандидата в сумме набрали менее 4% голосов.

Согласно же данным экзит-полла научно-исследовательского центра «Молодежь», за Токаева проголосовали 69,94% пришедших на выборы.

Итоговая явка на выборах Президента Казахстана составила около 77,4%, проинформировала член ЦИК Ляззат Сулеймен. Принять участие в голосовании казахстанцы могли и на территории Генерального консульства своей страны в Казани, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Казахстанцы голосуют за будущего Президента страны в Генконсульстве в Казани
Новости дня
07:22
Open-air вечер «Event в стиле Tango» возле Казанского Кремля подарит горожанам теплую атмосферу

Посетители вечера услышат хиты мировой классической, современной и эстрадной музыки.

07:10
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
06:48
На Сабантуе в Менделеевске побили местный рекорд по конкуру

Конноспортивные состязания стали традиционной частью городских торжеств по случаю праздника плуга.

06:30
Экзит-поллы отдали Токаеву победу на выборах Президента Казахстана
06:16
В Нижнекамске состоится ярмарка вакансий для менеджеров, поваров и стропальщиков

Соискателям будут предложены вакансии с заработной платой от 16 до 70 тыс. рублей.

05:28
В Менделеевске торжественно поблагодарили лучших соцработников

Всего в муниципалитете трудятся более 90 социальных работников.

04:18
Экзам Губайдуллин: Тетюшский район – лидер по производству сельскохозяйственной продукции

Председатель Совета муниципальных образований РТ зачитал на Сабантуе поздравление Президента РТ Рустама Минниханова.

03:22
В Нижнекамске провели инклюзивный праздник «Я рисую стихи» для особенных детей

Праздник состоялся при участии ребят из соседних микрорайонов, воспитанников художественных школ, а также детей с ограниченными возможностями.

02:29
В Бугульме открылась выставка картин жительницы Иркутской области, посвященных предкам-шаманам

Представленные в экспозиции картины в основном посвящены жизни шаманов Сибири.

01:08
Тетюшские школьники узнали, как рождается новый номер районной газеты

Главный редактор Инга Сафарова рассказала ребятам о богатой истории районной газеты.

00:14
На праздновании Дня России в Нижнекамске проведут парад трамваев, выставку художников и концерт

Основные события в Нижнекамске развернутся в центральном парке «Семья».

9.06 23:54
Определена новая причина преждевременной смерти молодых людей
9.06 23:20
Глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров отпраздновал Сабантуй в селе Муслюмово

Глава лесного ведомства поприветствовал собравшихся от имени Президента РТ Рустама Минниханова, подчеркнув значимость Сабантуя.

9.06 22:48
В Казанском регионе ГЖД проведут капремонт платформ на трех станциях

К мировому чемпионату WorldSkills в столице Татарстана отремонтируют объекты пассажирской инфраструктуры за 10 млн рублей.

9.06 22:12
В Казани определились победители спартакиады «Равнение на победу»

Прошедшие в столице Татарстана состязания по военно-прикладным видам спорта объединили 120 участников.

9.06 21:50
В Набережных Челнах заключен тысячный по счету брак с начала года

Регистрация состоялась во Дворце торжеств Управления ЗАГС Автограда.

9.06 21:22
Два мототуриста из Китая стали участниками Сабантуя в менделеевском селе Камаево

Жители КНР с помощью интернет-переводчика поинтересовались у местных жителей временем начала борьбы корэш.

9.06 20:58
Сон оказался способен понизить артериальное давление
9.06 20:38
В Татарстане воздух прогреется до 31 градуса тепла

Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, кое-где возможен град.

9.06 20:16
В Мамадыше абсолютным батыром стал 23-летний парень, завоевавший победу в день рождения своей мамы

Молодой человек занимается борьбой уже 14 лет.

9.06 19:56
Казанский клуб по регби «Энергия» одержал победу во втором туре Высшей лиги чемпионата России

Встреча в Самаре против сборной Самарской области завершилась со счетом 34:31.

9.06 19:41
В Казани среди 340 школьников со всей России определили лучших юных инспекторов движения

Команда из Татарстана в этом году участвовала в соревнованиях вне конкурса, но набрала больше всего баллов за прохождение заданий.

9.06 19:14
Би-бой из Казани представит Россию на чемпионате мира по брейкингу

Назип Миникаев, известный как Zip Rock, стал победителем общероссийского турнира.

9.06 18:40
Терапевт назвала основные ошибки, приводящие к ожирению
9.06 18:02
Абсолютным батыром Сабантуя в Лаишеве стал руководитель Лаишевского лесхоза

Праздник состоялся при участии главы Лаишевского района Михаила Афанасьева и уполномоченного по правам ребенка в РТ Гузель Удачиной.

События