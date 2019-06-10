Экзит-поллы отдали Токаеву победу на выборах Президента Казахстана

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Согласно данным экзит-поллов, действующий Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на прошедших в воскресенье, 9 июня, выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным опроса, проведенного институтом «Общественное мнение», Токаев набрал 70,13% голосов.

При этом кандидат от оппозиционного движения «Улт тагдыры» («Судьба нации») Амиржан Косанов набрал 13,59% голосов, а представительница партии «Ак жол» («Светлый путь») Дания Еспаева смогла заручиться поддержкой 5,32% избирателей. Остальные четыре кандидата в сумме набрали менее 4% голосов.

Согласно же данным экзит-полла научно-исследовательского центра «Молодежь», за Токаева проголосовали 69,94% пришедших на выборы.

Итоговая явка на выборах Президента Казахстана составила около 77,4%, проинформировала член ЦИК Ляззат Сулеймен. Принять участие в голосовании казахстанцы могли и на территории Генерального консульства своей страны в Казани, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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