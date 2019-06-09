В Менделеевске торжественно поблагодарили лучших соцработников

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В торжественном зале ДК имени С. Гассара города Менделеевска наградили лучших сотрудников по случаю Дня социального работника. Этот праздник в России отмечают 8 июня, передает ИЦ «Менделеевск».





Соцработники – это люди, помогающие ветеранам, пожилым, инвалидами, детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Всего в муниципалитете трудятся более 90 социальных работников.

Глава района Валерий Чершинцев отметил, что в районе социальной помощи оказывается особое внимание. С ним согласилась руководитель отдела социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Менделеевском районе Фаина Козырева. Они пожелали соцработникам добра, здоровья и успехов в работе.

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