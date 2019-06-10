Экзам Губайдуллин: Тетюшский район – лидер по производству сельскохозяйственной продукции

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Тетюшане и гости района отметили Сабантуй. Торжество традиционно проходило на майдане в южной части города, на поляне близ лесного массива, пишет газета «Авангард».

К собравшимся с приветственной речью обратился глава района Рамис Сафиуллов. Он отметил, что праздник плуга – один из главных праздников и богатейшее наследие республики. «Сегодня мы подводим итоги и чествуем передовиков сельского хозяйства, чей самоотверженный труд закладывает основу будущего урожая», – отметил он.

Председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин зачитал поздравление Президента Татарстана Рустама Минниханова, а также подчеркнул, что Тетюшский район занимает лидирующие позиции по производству сельскохозяйственной продукции.

Депутат Госсовета РТ, ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат Гафуров в свою очередь отметил, что Сабантуй – это не только праздник труда, но и праздник творчества и спорта.

В торжествах также приняли участие представители администрации города Иваново, заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов, ректор Татарского института переподготовки кадров агробизнеса Николай Якушкин, представитель ДУМ РТ Ильяс Зиганшин и другие официальные лица.

На Сабантуе для тетюшан и гостей района были организованы национальные подворья, работали игровые площадки и торговые ряды. По традиции в этот день состоялось торжественное награждение передовиков сельского хозяйства, конные скачки и спортивные состязания, перед зрителями также выступили творческие коллективы.

Абсолютным батыром в четвертый раз стал Ильназ Шамсутдинов из села Утямышево. Как признался он после награждения, победить было несложно. А еще он сказал, что борьбой занимается с детства, потому что в их деревне «борются все». В следующем году Ильназ обязательно планирует снова бороться за звание абсолютного батыра.

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