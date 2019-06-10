В Нижнекамске состоится ярмарка вакансий для менеджеров, поваров и стропальщиков

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). 13 июня в 10 часов утра в 222-м кабинете Центра занятости населения Нижнекамска состоится мини-ярмарка вакансий, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.
Соискателям будут предложены вакансии кондитера с заработной платой от 16 тыс. рублей, пекаря 4-го разряда – от 18 тыс. рублей; повара 4-го разряда – от 20 тыс. рублей.
Также все желающие могут попробовать себя в профессии водителя погрузчика (33 тыс. рублей); обрубщика – от 43 тыс. рублей; маляра по металлу (автомаляра) – от 60 тыс. рублей; стропальщика – от 43 тыс. рублей; разнорабочего – от 43 тыс. рублей и других.
Телефон для справок: 8 (8555) 42-68-00.