Татар-информ

10 июня 2019, 06:16

Общество

В Нижнекамске состоится ярмарка вакансий для менеджеров, поваров и стропальщиков

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Общество

В Нижнекамске состоится ярмарка вакансий для менеджеров, поваров и стропальщиков

Соискателям будут предложены вакансии с заработной платой от 16 до 70 тыс. рублей.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). 13 июня в 10 часов утра в 222-м кабинете Центра занятости населения Нижнекамска состоится мини-ярмарка вакансий, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Соискателям будут предложены вакансии кондитера с заработной платой от 16 тыс. рублей, пекаря 4-го разряда – от 18 тыс. рублей; повара 4-го разряда – от 20 тыс. рублей.

Также все желающие могут попробовать себя в профессии водителя погрузчика (33 тыс. рублей); обрубщика – от 43 тыс. рублей; маляра по металлу (автомаляра) – от 60 тыс. рублей; стропальщика – от 43 тыс. рублей; разнорабочего – от 43 тыс. рублей и других.

Телефон для справок: 8 (8555) 42-68-00.

 

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