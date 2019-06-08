В Бугульме открылась выставка картин жительницы Иркутской области, посвященных предкам-шаманам

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Бугульме открылась необычная выставка картин жительницы Иркутской области Татьяны Гаркуши, которые автор посвящает предкам-шаманам, пишет «Бугульминская газета».



Художница не имеет профессионального художественного образования. Рисовать начала в раннем детстве, копируя иллюстрации из книг. В школьные годы оформляла стенгазеты, затем в течение всего трудового пути несколько раз меняла места работы, а в 2017 году снова вернулась к живописи.





Летом 2018 года художница начала поиски своих корней и выяснила, что ее далекими предками являются шаманы. Позже появились на свет тематические полотна, которые отправились в тур по России. В итоге экспозиция достигла Татарстана, а в Бугульму она приехала из Азнакаева.



Представленные в экспозиции картины в основном посвящены жизни шаманов Сибири. Художница рассказывает об их традициях, культуре, предметах и масках, используемых в обрядах. С помощью холста, кисти и масляных красок автор размышляет, какую силу таят в себе стихии, о гармонии человека с природой, повествует о вечных семейных ценностях.





Почти к каждой работе автор подготовила аннотацию. Таким образом она помогает зрителю понять, что на ней изображено, чтобы зритель лучше раскрыть свой внутренний мир.



После представления в краеведческом музее выставка будет представлена в Зеленодольске, а затем будет экспонироваться в других городах республики.

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