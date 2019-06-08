В Нижнекамске провели инклюзивный праздник «Я рисую стихи» для особенных детей

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В семейном ресторане Нижнекамска состоялся праздник «Я рисую стихи», посвященный Международному дню защиты детей, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Праздник состоялся при участии ребят из соседних микрорайонов, воспитанников художественных школ, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.

Праздник должен был пройти на улице, но из-за дождя его пришлось переместить внутрь ресторана. Юный поэт Александр Коклин удивил всех гостей выразительным чтением стихов собственного сочинения. Прозвучали тексты про весну, про цветы, про маму – дети слушали Сашу и рисовали рисунки. Затем гости праздника выбрали самые лучшие работы.

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