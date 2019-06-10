В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о завершении посевной кампании в Татарстане

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 10 июня, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная завершению посевной кампании и началу других полевых работ в Татарстане.

В мероприятии примет участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ильдус Габдрахманов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.