Тетюшские школьники узнали, как рождается новый номер районной газеты

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Учащиеся Тетюшской школы № 1, посещающие пришкольный лагерь труда и отдыха, в сопровождении педагогов побывали на экскурсии в редакции газеты «Авангард» и познакомились с работой ее сотрудников, пишет газета «Тетюшские зори».

Главный редактор Инга Сафарова рассказала ребятам о богатой истории районной газеты, насчитывающей целый век. Она провела школьников по кабинетам районного издания и подробно рассказала обо всех этапах создания газеты, о работе каждого сотрудника, наглядно показала, как корреспонденты пишут статьи, функционирует сайт и верстаются свежие выпуски газеты.

Как выяснилось, о некоторых из экскурсантов, отличившихся в учебе, спорте и творческой деятельности, журналисты не раз писали на страницах газеты, были среди гостей и такие ученики, кто сам являлся автором статей в любимой «районке».

«Нам с ребятами было интересно узнать, как рождается новый номер “Авангарда”, и познакомиться с его создателями», – поделились педагоги.

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