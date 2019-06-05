На праздновании Дня России в Нижнекамске проведут парад трамваев, выставку художников и концерт

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). 12 июня в Нижнекамске отметят День России, один из самых молодых государственных праздников страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

В День России в Нижнекамске состоится парад трамваев. Это уже не первый подобный опыт для города нефтехимиков, но число вагонов теперь выросло до 12 – число символически связывает акцию с датой праздника.





Нижнекамцев в этом году тоже ждут масштабные и яркие гулянья. Основные события развернутся в центральном парке «Семья». Гости парка смогут присоединиться к проекту «Зеленый фитнес» и посетить выставку работ художников Нижнекамска «Уголки России» и интерактивную площадку «Мой любимый Нижнекамск».



В полдень здесь же стартует мастер-класс «Салют, Россия!» (изготовление флажков), литературная викторина «Моя любимая Россия» и книжная выставка «Этой силе имя есть – Россия».





В зоне фонтанов будут работать мастер-классы от Союза мастеров «Сделано с любовью» и «Роспись гипсовых фигурок кистями» (для детей пяти-восьми лет), будет идти игровая программа «Символы моей Родины».



На сцене состоится концерт оркестра народных инструментов «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!», а также праздничный концерт творческих коллективов Нижнекамска «Ожерелье родных голосов». Завершатся гулянья в парке «Семья» кинопоказом под открытым небом.





Ознакомиться с подробной программой мероприятия можно здесь.

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