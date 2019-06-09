Определена новая причина преждевременной смерти молодых людей

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Причиной многих преждевременных смертей молодых людей от сердечно-сосудистых заболеваний является недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей. К такому выводу пришли исследователи из Американского общества питания, пишет «Российская газета» со ссылкой на MedicalXpress.

Специалисты выяснили, что примерно один из семи случаев смерти от болезней сердца связан со слишком малым потреблением фруктов, а один из 12 – со слишком малым потреблением овощей.

При этом особенно сильно нехватка в рационе растительной пищи сказывается на здоровье молодых мужчин, так как в рационе молодых женщин ее, как правило, больше, отметили ученые.

«Фрукты и овощи – это важнейший компонент питания любого человека, который может повлиять на так называемую предотвратимую смертность во всем мире», – подчеркнула ведущий автор исследования Виктория Миллер. В связи с этим она посоветовала съедать не менее 300 г фруктов и 400 г овощей в день.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что медики нашли способ снизить риск преждевременной смерти почти на треть.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.