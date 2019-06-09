В Казанском регионе ГЖД проведут капремонт платформ на трех станциях

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В 2019 году на полигоне Казанского региона Горьковской железной дороги за 13,3 млн рублей капитально отремонтируют пассажирские платформы на станциях Шемордан и Шоркистры, посте Волга. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Кроме того, за 2,7 млн рублей будет проведен текущий ремонт семи объектов. Это, в частности, пассажирские платформы на станциях Братья Комаровы, Кубня, Рейтарский, 807-й км и разъезд 289-й км, а также здание вокзала в Вятских Полянах.

В развитие объектов пригородной инфраструктуры Горьковской дирекции пассажирских обустройств на территории Казанского региона инвестируют 4,9 млн рублей.

К мировому чемпионату WorldSkills в Казани отремонтируют объекты пассажирской инфраструктуры за 10 млн рублей, а также обновят визуальную информацию, знаки и плакаты по безопасности.

Помимо этого, должны быть проведены проектно-изыскательные работы по устройству ограждения и автоматизированной системы оплаты с турникетными павильонами на остановочном пункте 753-й км, посте Волга и станции Свияжск. Они обойдутся в 2 млн рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казанском регионе ГЖД проведут реконструкцию более чем 64 км железнодорожных путей.

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