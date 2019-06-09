В Казани определились победители спартакиады «Равнение на победу»

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Казани определись победители спартакиады военно-прикладным видам спорта среди детей и молодежи «Равнение на победу». Соревнования продолжались два дня, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В общей сложности участниками состязаний стали 120 студентов вузов и ссузов, представителей молодежных организаций и воспитанников спортивных секций МБУ «Подросток».

Соревнующиеся сдавали нормы военно-спортивной подготовки, разбирали и собирали автомат Калашникова, демонстрировали правила оказания первой медицинской помощи и знание военной истории, проходили штурмовую полосу и так далее.

В средней возрастной категории победила команда подросткового клуба «Спарта». Второй стала команда клуба «Олимпиец», а третьей – команда Казанского радиомеханического колледжа.

В старшей же возрастной группе победу одержала команда Казанского (Приволжского) федерального университета. Вторым оказался коллектив Казанского авиационно-технического колледжа имени Дементьева, а третье место заняла команда КНИТУ (КХТИ).

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