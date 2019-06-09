В Набережных Челнах заключен тысячный по счету брак с начала года

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Автограде отпраздновали юбилейную свадьбу. Молодожены заключили тысячный по счету брак с начала текущего года, пишут «Челнинские известия».
Регистрация состоялась во Дворце торжеств Управления ЗАГС Набережных Челнов. Обладателями юбилейного номера стали супруги Артур и Ризида.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах сыграли необычную велосипедную свадьбу. Кортеж пары был под стать молодоженам – многочисленные гости прибыли к челнинскому ЗАГСу также на велосипедах.