Татар-информ

9 июня 2019, 21:50

Общество

В Набережных Челнах заключен тысячный по счету брак с начала года

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Общество

В Набережных Челнах заключен тысячный по счету брак с начала года

Регистрация состоялась во Дворце торжеств Управления ЗАГС Автограда.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Автограде отпраздновали юбилейную свадьбу. Молодожены заключили тысячный по счету брак с начала текущего года, пишут «Челнинские известия».

Регистрация состоялась во Дворце торжеств Управления ЗАГС Набережных Челнов. Обладателями юбилейного номера стали супруги Артур и Ризида.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах сыграли необычную велосипедную свадьбу. Кортеж пары был под стать молодоженам – многочисленные гости прибыли к челнинскому ЗАГСу также на велосипедах.

 

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