Глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров отпраздновал Сабантуй в селе Муслюмово

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 9 июня, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров принял участие в праздновании Сабантуя в селе Муслюмово, сообщает пресс-служба ведомства.



Министр поприветствовал собравшихся от имени Президента РТ Рустама Минниханова, подчеркнув значимость праздника плуга.





«Сегодня Сабантуй – это символ не только окончания весенних полевых работ, но и мира, согласия и дружбы всех народов. Его отмечают как в регионах Российской Федерации, так и в других странах», – сказал глава лесного ведомства.

На празднике была организована культурно-развлекательная программа с участием творческих коллективов муниципалитета. В этот же день состоялись скачки, различные конкурсы и игры, а также спортивные состязания. Жители определили лучших в борьбе на поясах, поднятии гири, армрестлинге, перетягивании каната, лазании на столб, беге в мешках и других традиционных соревнованиях.

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