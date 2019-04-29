Би-бой из Казани представит Россию на чемпионате мира по брейкингу

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Назип Миникаев – би-бой Zip Rock из казанской команды Action Man стал победителем общероссийского баттла один на один Red Bull BC One Cypher. Об этом сообщает пресс-служба состязаний.

Брейкдансер из столицы Татарстана принимает участие в российском сайфере уже восемь лет и сейчас находится на пике формы, отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что он отобрался на национальный чемпионат на прошедшем в Казани 11-м международном фестивале по брейкингу и стрит-арту Combonation.

Теперь Zip Rock представит Россию на мировом финале по брейкингу Red Bull BC One World Finals, который состоится в индийском городе Мумбаи в ноябре 2019 года.

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