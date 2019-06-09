В Мамадыше абсолютным батыром стал 23-летний парень, завоевавший победу в день рождения своей мамы

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Абсолютным батыром Мамадышского района в этом году стал Ильмир Ахунзянов из села Малые Кирмени. На Сабантуе все участники турнира продемонстрировали красивую борьбу, а выбор лучшего стал кульминацией праздника, пишет местная газета «Нократ».



Испытать свои силы и стать главным героем праздника изъявило желание большое количество спортсменов. Победителю исполнилось всего 23 года. Лучший результат он продемонстрировал в день рождения своей матери.

В интервью Ильмир рассказал, что занимается борьбой уже 14 лет. Пять из них он боролся за титул батыра, и наконец-то ему покорилась высшая ступень пьедестала почета.

На плечи абсолютного батыра взвалили огромного барана. С ним он прошел традиционный круг почета.

Среди юношей батыром стал Булат Юнусов.

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