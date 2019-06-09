(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Кукмор принял республиканскую эстафету флага мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Флаг студенческого профессионального движения в России и мире WorldSkills прибыл в сопровождении символов чемпионата – Алтына и Алмаза, пишет газета «Трудовая слава».



Церемония чествования флага состоялась при участии заместителя Председателя Госсовета РТ Риммы Ратниковой и главы района Сергея Димитриева, студентов Кукморского аграрного колледжа, победителей и участников районного конкурса «БалаSkills».





Сергей Димитриев рассказал, что в апреле этого года прошел муниципальный мини-чемпионат по стандартам «БалаSkills», JuniorSkills и WorldSkills, в котором по десяти компетенциям соревновались 390 детей, в том числе юные мастера детсадов и учащиеся начальных классов района.

Каждый участник продемонстрировал свои знания и умения в профессиональных ситуациях, смог развить профессиональное мышление.

Перед собравшимися также выступила Римма Ратникова. По словам зампредседателя Госсовета Татарстана, есть большая надежда на то, что такое движение, как WorldSkills, принесет в экономику республики положительные изменения, поднимет престиж рабочих профессий среди молодежи.



Затем она вручила Сергею Димитриеву сертификат участника эстафеты. В финале чествования флага WorldSkills руководитель муниципалитета прикрепил на флаг нашивку – герб Кукморского района. Дальше флаг отправился в Муслюмовский район.

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