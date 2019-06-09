Татар-информ

9 июня 2019, 16:10

Наука и образование

Стало известно, сколько выпускников удалили с ЕГЭ за мобильники и шпаргалки

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Наука и образование

Стало известно, сколько выпускников удалили с ЕГЭ за мобильники и шпаргалки

По информации Рособрнадзора, массовые нарушения при сдаче единого государственного экзамена пока не зафиксированы.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В общей сложности 522 участника основной волны ЕГЭ-2019 оказались удалены с экзаменов за различные нарушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«У 223 из них во время ЕГЭ были обнаружены мобильные телефоны, у 219 – шпаргалки», – отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, после сдачи экзаменов выпускники выложили в Интернет 14 контрольных измерительных материалов ЕГЭ с заданиями, что также является нарушением. Их принадлежность конкретным участникам уже установлена, отметили в Рособрнадзоре.

«Нарушения не носят массовый характер. Но находятся выпускники, которые рискуют своими планами на дальнейшее обучение», – констатировал руководитель ведомства Сергей Кравцов. Результаты всех нарушителей аннулированы, попробовать вновь сдать экзамены по этим предметам они смогут лишь в следующем году. 

Основная волна сдачи ЕГЭ-2019 началась 27 мая. С тех пор выпускники сдали географию и литературу, базовую и профильную математику, химию и историю, русский язык, физику и письменную часть иностранного языка, устную часть иностранного языка. Завтра, 10 июня, они будут сдавать естествознание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане с начала основного периода государственной итоговой аттестации по одному участнику ЕГЭ и ОГЭ были удалены с экзаменов за нарушения.

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