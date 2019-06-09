Абсолютным батыром Сабантуя в Лаишеве стал руководитель Лаишевского лесхоза

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Лаишевцы с размахом отметили Сабантуй. По традиции состоялось награждение передовиков сельского хозяйства и был организован турнир, в котором определился абсолютный батыр района, сообщает пресс-служба администрации Лаишевского района РТ.

Праздник состоялся при участии главы Лаишевского района Михаила Афанасьева, уполномоченного по правам ребенка в РТ Гузель Удачиной, депутата Госсовета РТ Михаила Сыровацкого, Героя Советского Союза Бориса Кузнецова, председателя Счетной палаты РТ Алексея Демидова и главного врача Республиканской клинической больницы Рафаэля Шавалиева.

Гости осмотрели выставку мастеров декоративно-прикладного искусства. Затем на майдане Сабантуя театрализованным представлением «Сабантуе – хезмэт туе» открылся праздник плуга.

С поздравительным словом к лаишевцам обратился глава района Михаил Афанасьев. Он отметил, что Сабантуй знаменует завершение весенних полевых работ, а его празднование возвращает к родным истокам и национальным традициям.

Гузель Удачина зачитала поздравление Президента РТ Рустама Минниханова с Сабантуем. Затем состоялось награждение передовиков аграрной отрасли и наиболее отличившихся жителей района.

После этого на майдане начались спортивные состязания и национальные игры, в том числе наиболее интригующее состязание праздника – турнир по борьбе корэш.

Для юных лаишевцев работал свой тематический майдан, где были организованы различные игры и конкурсы. Гостей постарше на Сабантуе развлекали популярные представители татарской эстрады – Лейсан Гимаева, Булат Байрамов, Алмаз Мирзаянов, Дина Закирова, Зульфия Шайдуллина, Ильфир Искандеров, а также театр танца «Сайдаш».

В финале праздника определился и абсолютный батыр Сабантуя в Лаишеве: им стал директор Лаишевского лесхоза Руслан Газизуллин.

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