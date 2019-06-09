В Нурлатском районе встретили главный национальный праздник Сабантуй

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). На городском майдане Нурлата состоялся Сабантуй. Для зрителей праздника организаторы представили насыщенную праздничную программу в духе традиций и обычаев татарского народа, передает «Нурлат-информ».

Открытие Сабантуя состоялось при участии главы Нурлатского района Алмаза Ахметшина, главного федерального инспектора по РТ Рената Тимерзянова, министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова, министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова, главного советника Управления по работе с территориями Президента РТ Фарида Нугаева, ответственных сотрудников Аппарата Президента и других почетных гостей.

Александр Шадриков пожелал нурлатцам здоровья и благополучия, отметив, что в районе проживают славные, трудолюбивые люди, нефтяники и республика гордится их достижениями. Он также зачитал поздравление Президента РТ Рустама Минниханова.

Нурлатцы и гости города громкими аплодисментами встретили героев праздника – руководителей хозяйств, передовых специалистов, животноводов, которые получили из рук главы района достойные награды.

Официальная часть открытия Сабантуя продолжилась чествованием передовиков сельского хозяйства. Глава района отметил лучших механизаторов, которые добились высоких показателей на посевной, лучших пахарей и доярок, руководителей крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, специалистов перерабатывающей промышленности.

Народные гулянья продолжились на импровизированных городках предприятий, спортивных площадках. Гости праздника могли посетить территорию мастеров, городок «Мир детства», театрализованную площадку «Авыл урамы», где проводились обряды, обучение латинице, мастер-классы по подготовке веников, вышивке и многому другому.

В течение всего дня работала площадка «Дружба народов», где коллективы художественной самодеятельности представили многонациональную концертную программу, а также состоялись народные хороводные игры и татарские национальные забавы.

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