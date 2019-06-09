Казань в 2020 году примет международную Студвесну

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В будущем году столица Татарстана примет международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Во время закрытия третьей Международной Студенческой весны в Ставрополе председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий рассказал, какие города примут финалы фестиваля федерального и российского уровней.

Фестиваль пройдет в Ростове-на-Дону и Иркутске, а Студенческая весна стран БРИКС и ШОС — в столице Татарстана. Лучшие представители студенчества съедутся в Казань со всего мира.

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