(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Минпросвещения РФ не планирует в ближайшее время вводить новые предметы в школьную программу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минпросвещения России рассматривает актуальные для российского образования инициативы в установленном порядке. На текущий момент нововведения, касаемые внедрения новых предметов, не планируются», — рассказали в пресс-службе российского министерства.

В частности, вопрос был связан с темой о введение уроков семейных ценностей. Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на полях Петербургского международного экономического форума рассказала, что решение о механизме введения уроков семейных ценностей должно быть принято федеральным ведомством до конца II квартала этого года.

Согласно указу Президента России от 29 мая 2017-го в стране было объявлено Десятилетие детства (с 2018 по 2027 год). Цель — усовершенствование государственной политики в сфере защиты детей.

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