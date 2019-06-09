Татар-информ

9 июня 2019, 14:24

Общество

В России ввели повышенные штрафы за повторное воровство электричества

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Общество

В России ввели повышенные штрафы за повторное воровство электричества

При нарушении физлицам грозят штрафные санкции в размере от 15 до 30 тыс. рублей, юрлицам — от 200 до 300 тыс. рублей.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня в России в силу вступил закон, согласно которому ужесточилось наказание за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. 

Штрафы за первое незаконное подключение остались прежними. За нарушение физлица должны заплатить от 10 до 15 тыс. рублей; юрлица — от 100 до 200 тыс. рублей; должностные лица — до 80 тыс. рублей, также им грозит отстранение от деятельности сроком от 2 до 3 лет.

При повторном нарушении физлицам грозят штрафные санкции в размере от 15 до 30 тыс. рублей, юрлицам — от 200 до 300 тыс. рублей. 

Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от 2 до 3 лет, а также наложить штраф до 200 тыс. рублей. 

Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа за рецидивы. Нововведение призвано обеспечить защиту прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы.

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