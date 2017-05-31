Татар-информ

9 июня 2019, 14:09

Происшествия

МЧС Татарстана предупреждает о мерах безопасности при граде и сильном ветре

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Происшествия

МЧС Татарстана предупреждает о мерах безопасности при граде и сильном ветре

Фото: архив/Рамиль Гали

Завтра после полуночи и в течение дня на территории республики возможны грозы и град.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Завтра после полуночи и в течение дня на территории республики возможны грозы, сильный ветер до 20 метров в секунду и град», – рассказали в МЧС.

МЧС напоминает, если на улице вас застала непогода, постарайтесь держаться на расстоянии от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и витрин. В случае усиления ветра рекомендуется спрятаться в подъезд или в подвал. При граде рекомендуется не выходить на улицу из дома, держаться на расстоянии от окон. Находясь на улице постарайтесь отыскать укрытие, если это невозможно, защитите голову от града руками, одеждой или сумкой.

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