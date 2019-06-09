Татар-информ

9 июня 2019, 12:02

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Рустам Минниханов: Новосибирская область — это огромный рынок для Татарстана

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Экономика и финансыПолитикаОфициальная хроника

Рустам Минниханов: Новосибирская область — это огромный рынок для Татарстана

Фото: Владимир Васильев

Президент РТ и губернатор Новосибирской области подписали сегодня соглашение о сотрудничестве.

(Новосибирск, 9 июня, «Татар-информ»). У Татарстана и Новосибирской области выстроены хорошие отношения, но есть огромный потенциал для их дальнейшего развития. Об этом рассказал журналистам Президент республики Рустам Минниханов после того, как руководители двух регионов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

«Соглашение охватывает все направления, не только торгово-экономические, но и культурные связи и образовательные. Новосибирская область — это крупный промышленный и исследовательский, научный центр, у нас уже сегодня выстроены хорошие отношения, но мы считаем, что их уровень не соответствует тем целям и задачам, которые ставят руководства области и республики. Поэтому кроме соглашения мы подписали дорожную карту», — рассказал Рустам Минниханов.

«Новосибирский регион — это огромный рынок для нас, Татарстан — огромный рынок для области», — считает Президент республики. 

Он также выразил уверенность в том, что связи между российскими регионами важны. 

«Я уверен, что горизонтальные связи очень важны. Мы обсудили многие темы по направлениям, которые связаны и с нацпроектами: я веду группу, которая отвечает за жилье и пространство, мой коллега — группу по образованию. И мы заинтересованы, чтобы региональный уровень поставлял свое видение на федеральный», — выразил свое мнение Президент РТ.

Рустам Минниханов находится сегодня с рабочей поездкой в Новосибирской области.

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